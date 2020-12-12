人類正在急速改變地球，除了溫室氣體導致氣候暖化，所製造的物品總重量今年也將首度超越所有生物總重量。以色列斐茲曼科學研究院(Weizmann Institute of Science)團隊估算，人造物總重量已突破生物質量(Biomass，所有生物的重量)1.1億公噸，其中建築物、道路占人造物最多，而生物質量由於森林砍伐和物種滅絕正在下降。

研究計畫主持人米洛博士(Prof. Ron Milo)說：「這組數據很有象徵性，揭示人類在塑造世界及周遭的地球環境中發生多大影響。這會是我們每個人反思自身角色的一個原因，我們應該去思考日常的消費行為，思考怎麼樣在人類和環境間取得更好平衡。」

這項研究是由電腦建立的模型來估算，全球建築物和道路重量大概就相當於所有生物質量，另外塑膠製品總重量8億噸大概也是所有人類之外動物總重量的2倍。從人類開始農耕生活、即約1.4萬年前的第一次農業革命以來，地球植物的生物質量減少約一半；也有生物學家估計若人類對地球的破壞速度維持下去，現有生物有半數物種會在百年內滅絕。

1900年時人造物總量僅相當於生物質量的3%，但第二次世界大戰後混擬土(包含凝膠材料、骨材、水)、鋼筋成為主要建築材料，柏油成為主要道路鋪料，人造物重量大概以20年即倍增的速率大幅上漲。現有人造物重量中，混擬土就占約4成。

斐茲曼科學研究院指出，人類正在創造一個全新的地質時代，或許可命名為人類世，人類對地球影響會留存在數百萬年後的沉積物與岩層中。研究將人造材料在世界上的動態稱為社會經濟新陳代謝，人造物與生物總量的消長反映經濟與環境的關係。

米洛博士解釋了研究目的：「這些數據描繪了我們的全球足跡已經擴展到大過我們能穿的鞋號。我們希望一旦我們能看到這些令人震驚的數字，我們可以以地球一分子的身分，在行為上更加負責任。」

(中時新聞網)