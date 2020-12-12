歲末年終，台中市屯區藝文中心12日上午溫馨舉辦「110年度志工授證暨頒獎典禮」，文化局副局長曾能汀到場頒發獎狀嘉勉服務績優志工，感謝志工隊夥伴在市府推動藝文活動中扮演重要角色，他期勉大家未來繼續散發文化志工的熱誠與專業，繼續保持熱情，激勵自我成長精進，今年共計10位志工獲得衛福部及台中市志願服務獎的榮譽。

台中市屯區藝文中心志工隊自98年成立至今邁入第十二年，在這段時間志工們秉持發自內心的使命感，付出點滴時間無私奉獻給每位民眾，今年志工隊共114名夥伴，提供的服務總時數逾30000小時、服務民眾約50萬人次，充分展現屯區藝術中心志工隊豐沛的服務能量，今年共計10位志工獲得衛福部及台中市志願服務獎的榮譽。

對於人力吃緊的公部門而言，志工隊的夥伴協助屯區藝文中心各項文化事務，服務內容包含園區導覽、展場維護、演藝服務等，發揮志工的專業與熱情，更是政府各項文化政策活動的最佳宣傳人員。

連續兩年擔任志工隊隊長黃茂峰熱心參與志工隊各項事務，與幹部及志工們，除了對參觀民眾熱情地引導服務外，還不定期舉辦各類研習活動，共同打造區域藝文生活的好所在。110年度新上任的隊長高麟圖，長期擔任導覽志工提供導覽服務，讓更多民眾了解屯藝人文歷史和空間特色，並熱心積極協助隊務，獲得志工夥伴們的肯定。

此次獲得衛福部銀牌獎共有3位：陳麗容、林麗君與徐麗貞，服務總時數超過5000小時。而 充滿溫馨與熱情的屯區志工隊是名符其實的「志工家族」，共有三對夫妻檔，陳永勝與林玉卿、陳建平與林麗君、高麟圖與姚秋安，以及一對祖孫檔吳彩霞與孫女卓容群，母女檔邱美雪與程冠綺以及姊妹檔徐孟珒和徐淑芬，充分展現家庭志工的景象，突顯出屯區志工隊的熱情活力與團結積極。

(中時 )