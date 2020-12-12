壹傳媒集團創辦人黎智英先前因被控詐欺罪遭到收押，今(12)日上午再因被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，身鎖鐵鍊、戴手銬遭押送法院。法官最後決定，延押至明年4月16日再訊。

據港媒「東網」報導，黎智英這次遭到的指控與他公開呼籲外國勢力制裁香港有關，他也因此涉嫌觸犯了《港區國安法》中的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件今早將在西九龍法院第3號法庭提訊。據香港司法機構網頁顯示，今天負責審理該法庭案件的是上周四(3日)下令把黎智英還押的《港區國安法》指定法官總裁判官蘇惠德。

該案審理時，因為該案仍需警方進一步調查，包括被告的推特內超過1000則貼文以及留言、被告所接受的不同訪問以及其他言論，控方要求申請將該案延後至明年4月16日再訊，與黎智英的另一起詐欺案同一天提訊。

控方指出，黎智英身背四宗案件，質疑其缺乏與本地的聯繫，反而與其他國家有着緊密聯繫，其中在台灣有著不少生意，聘請超過1000名員工，且台灣與香港不設司法互助，潛逃後恐難以追回，認為有延押必要；對此，黎智英方反駁控方「潛逃」的說法，但表示不反對延押，不過認為間隔時間太長，要求延押一個月後再訊。

裁判官認為，警方調查確實需要時間，且黎智英確實有再犯以及潛逃風險，故批准控方要求，延押至明年4月16日再訊。

(中時新聞網)