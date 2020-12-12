立委蔡其昌、張廖萬堅、黃國書等，一起爭取台中市足球運動休閒園區拍板定案。（立委蔡其昌服務處提供）

立法院副院長蔡其昌昨日邀集立法委員張廖萬堅、黃國書及教育部體育署副署長王水文、台中市政府運動局李昱叡與中華民國足球協會、社團法人中華民國身心障礙聯盟及台中市議員劉士州、何文海、鎮平里里長廖秀麗等單位會勘「台中市足球運動休閒園區」興建計畫，爭取總經費12億7000萬元，將落腳南屯區龍富九路與益豐路三段路口，現已進入內部審查階段。

蔡其昌表示，台中發展足球運動的成果大家有目共睹，邀集相關單位到場會勘，便是希望將此計畫拍板定案，在用地部分市政府已變更為體育用地，經費部分我們三位立委也全力協助爭取到位，未來台中將會有一個符合國際比賽規格的足球運動園區。

蔡其昌說，因立法院甲級動員由他代表出席會勘行程，這是眾人齊心努力爭取的成果。未來完工後運動園區將有1座11人制競賽足球場、4座5人制足球場及戶外多功能運動草坪，同時並設有地下停車場，整座足球運動休閒園區將可容納萬人之多。

體育署副署長王水文提到，台中市足球運動休閒園區興建計畫總經費12億7000萬元（中央60％，地方40％），然受限相關法規限制，體育署補助運動場地上限為5億元，不足部分將遵照蔡其昌副院長建議，將邀集交通部來做跨部會協調。

李昱叡強調說，該興建計畫現勘完畢後，隨即進入學者專家內部審查會議，將依會勘結論於會議中報告。另外，廖秀麗里長也提出，鎮平里現無里民活動中心可供里民使用，台中市政府將一併列入計畫內來評估審議。

(中時 )