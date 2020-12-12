54歲三立台灣台《健康有方》主持人楊月娥常給人正面形象，先前她挺過小女兒小蓁血癌，沒想到換大女兒身體出現狀況，頭痛到無法站立，最近她忙在醫院照顧女兒，今(12日)凌晨目睹中天新聞台關台，稍早她曬出自己落淚照片，坦言直擊這段歷史同感哀戚。

鏡頭前總是笑容滿面的楊月娥近年來因家人生病心力交瘁，小女兒小蓁早年起床都會喊頭痛，後來才發現是得到血癌，但小蓁遺傳了媽媽的堅強，得知治病做化療可能會掉很多頭髮，打趣說：「酷！我早就想剃光頭了！」最後熬過8個月治療，順利康復。

楊月娥見中天關台感傷。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

而大女兒菱菱一直有成長遲緩的問題，10年來求助許多名醫，身形依舊瘦小，本月初楊月娥透露，菱菱頭痛到無法站立，經醫師診斷後確定是腦炎，讓眾人鬆了口氣，她發文說：「因爲腦炎導致菱菱頭痛、頭暈、手抖、站不住，真是嚇壞我們了，謝謝馬偕團隊幫忙…，找到原因對症下藥，再來就是需要時間慢慢的恢復。」

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

最近楊月娥在醫院照顧女兒，今凌晨寫下：「我忍著淚不哭，卻被好友的關心感動到掉淚，中天關閉新聞畫面一片哀戚，我也莫名跟著掉淚....」，坦言自己也被中天關台畫面影響感傷，她同時也感謝每一位關心他們的朋友，「我好感動，謝謝每一個幫我們想辦法的人，在我無助的時刻，給我力量，為我們祝福，謝謝大家」，網友也為她打氣：「淚後舒坦了，明早又是艷陽天」。

(中時新聞網)