疫情持續肆虐，大批境外生受教權嚴重受影響。有澳門學生在臉書發起「在台澳生關注小組」，並透過聲明指出，許多在台澳門學生在疫情期間，因隔離措施而無法回家，而澳門已連續253天無本地病例報告（包括無症狀感染者），已連續164天無境外輸入病例，希望台、澳兩地能放緩入境檢疫措施，讓學生能返澳與家人相聚，且以利學業。

有在台澳門學生與台、澳兩地民眾共同發起連署，並在聲明指出，受疫情肆虐影響，許多在台澳門學生在疫情隔離措施而無法回家。

該份連署提到，根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心在12月7日舉行的例行記者會指出，截至當日，澳門從未出社區傳播，並已連續253天無本地病例報告（包括無症狀感染者），已連續164天無境外輸入病例，累計確診病例46例，包括44例境外輸入病例，2例輸入相關病例，沒有死亡病例，所有病人已全部出院，無任何醫務人員受到感染。

該份聲明也提到，澳門當地所有染疫病人也已完成康復期隔離，相信澳門的防疫成效，全世界有目共睹。澳門被台灣疫情中心列入的低風險地區，學生進入台灣仍要進行14天隔離，且無法透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。反之，來自低風險地區的商務人士，則可透過進行核酸檢測，而縮短隔離時間。

該份連署強調，澳門從3月26日開始就沒有任何本土病例；6月26日起，則是沒有任何輸入病例，可見澳門維持低風險的狀態已有一段相當的時間。

「但無奈，學生還是沒有辦法如常歸家」，該份連署稱，寒假將至，大批在台灣的澳門學生希望能與家人相聚，盼台澳兩地溝通，讓兩地有限度地恢復來往、或縮短隔離時間，使學生開學返台時，可以不耽誤學業，讓學生歸家有望。

該份聲明也以新加坡做為案例，表示星國對台灣採取放寬低風險地區入境措施，可見全球地區都有放寬對其他低風險地區的入境措施意願，台澳兩地同屬低風險地區，澳門更是200多天沒有出現任何案例，期盼兩地區都可以參考其他地區考量，儘快放寬對雙方入境措施。

(旺報 )