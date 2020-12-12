今年12月1日、2日新北市發生3件死亡車禍，警方析主要肇事原因以闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越道路等項目居多，為防制事故發生，新北交通警察大隊規劃自12月3日起7天大執法，以提升見警率、宣導交通安全為目標。

經統計7日執行成效，事故發生1377件，較實施前7日減少425件，降幅23.6％；另取締酒駕78件、闖紅燈5117件、超速5629件、轉彎未依規定4201件、汽機車未停讓行人348件及行人違規408件，共計1萬5781件。

新北交大呼籲，雨天駕車更應謹慎小心，放慢車速，確實遵守交通規則，勿酒駕、勿超速、勿搶快，進入路口慢、看、停，另外行人穿越道路時除應遵守標誌、標線、號誌，更應多加防範大型車輛的視線死角，保持安全距離，避免憾事發生，新北警將持續宣導用路安全觀念，加強取締重大違規，維護國人生命財產安全。

(中時 )