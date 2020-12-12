中天新聞台今天起被迫離開有線電視52頻道，轉往網路發聲。國民黨立委賴士葆在臉書發文，呼籲強調大家以行動支持中天新聞的網路媒體，無限期支持中天發揮監督政府第四權的力量，推薦你的親朋好友訂閱中天新聞網路頻道，不信真理正義喚不回。

賴士葆說，這是一個無比哀慟的日子，中天新聞台被政府公權力以莫須有的罪名關閉。走過戒嚴、黨禁、報禁之後，民進黨過去在野的時候追求捍衛人權與言論自由，全面執政之後親手拆毁民主的核心價值。

他說，蔡英文日前高調的慶祝國際人權日，細數蔡政府對國際人權的貢獻；同一時間卻拂逆國際捍衛新聞自由的普世價值，獨斷獨行的關閉一個與政府政治立場不同的新聞台，這是極權國家政府的手段。中天新聞台是極少數落實監督政府的第四權媒體，今後台灣媒體的天空幾乎只剩下捍衛綠色價值的一言堂。

賴士葆指出，當行政、立法、司法、所有的獨立機關都失職偏頗的為特定政黨效力，回顧歷史，鑒往知來，殘暴獨裁的政權可以封殺、打壓言論自由，惟人心、思想不會被禁錮，莫喪氣、莫灰心，暴政必亡的真理不會改變。

賴士葆強調，現在我們可以做什麼？請大家以行動支持中天新聞的網路媒體，無限期支持中天發揮監督政府第四權的力量，推薦你的親朋好友訂閱中天新聞網路頻道，不信真理正義喚不回。政府既然無理打壓中天，我們更要奮力支持中天、力挺新聞言論自由。

(中時 )