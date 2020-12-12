拿一堆銅板去銀行存常要面對行員的臉色，令人卻步，一名網友表示，聽說銀行有「零錢存款機」，但從未親眼見到過，今天終於見到實體，覺得這個機器超方便，不用臨櫃就可以存零錢。許多網友看了也狂讚，但有網友透露，銀行行員說這機器最初是民眾繳錢，而不是存款，大家都誤會了。

一名網友今早在臉書社團《爆廢1公社》上分享，一直都聽說有存款機可以存零錢，但直到現在才親眼見到，用起來真的很方便，原PO忍不住興奮喊「終於可以把存很久的硬幣搬出來存了。」從照片中可見，該機器可投1、5、10、20和50元的硬幣，但每次至多只能投100枚。

貼文引起網友熱議，許多網友也紛紛讚賞很方便，「有這個真的很方便，家中零錢也一堆」、「該把撲滿拿去殺了」、「我覺得很方便，我都會拿存錢筒的零錢去存」、「這樣存錢很快」、「不想看行員臉色的好地方，同時可以投入不同面額，但不要投太快太猛烈」。

但也有人分享自身經驗覺得「很難用」，「上次丟進去就壞了，錢全部卡在裡面，過三天才還我」、「上限一百枚，一樣會算到起肖啊」、「不好用，很慢」、「直接給櫃檯點比較快」、「要投很久，櫃檯方便多了」。

另也有網友透露，銀行當初設置這個機器是方便大家繳錢用的，而不是讓民眾帶大筆零錢去存款。而他聽完行員的解釋後，只覺得很好笑，既然要繳費，何不去便利商店，方便性更勝跑銀行。

(中時新聞網)