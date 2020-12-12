中天轉戰網路繼續說真話 游淑慧：訂閱分享打敗民黨檢舉部隊

《中天新聞台》因換照未果，於12日凌晨零時從52頻道上消失，之後將轉戰網路，目前中天電視YouTube頻道已有192萬人訂閱，人數並持續增加中。台北市議員游淑慧表示，《中天新聞台》被民進黨這樣搞的感覺實在很不好，呼籲全民強力捍衛台灣的多元聲音，力挺中天持續揭露政府的黑暗面，用人海戰術去打敗民進黨專業的「檢舉部隊」，用「訂閱分享」做中天最堅強的後盾。

游淑慧受訪直言：「被民進黨這樣搞的這種感覺很不好。」並表示：「中天不會是最後一天，不管用什麼樣的方式，重點是這個精神，監督政府的精神、勇敢說真話的精神，只要這個精神繼續在，台灣民眾就會繼續支持中天。哪怕它轉入YouTube頻道或著是臉書、各種方式，如果政府不好好的讓我們做正規軍，那我們就開始做游擊部隊，到處的去揭露政府的黑暗面。」

游淑慧重申：「我相信只要說真話，一定有民眾支持，那我也希望說台灣的民眾，不管你是支持哪一個黨，你一定要支持台灣有不同的聲音，所以訂閱這個網路，是讓中天這樣的精神還有個管道能繼續下去。」

話鋒一轉，游淑慧指出：「我其實也很憂慮，因為現在民進黨確實也有專業的檢舉部隊，他可以去不斷的檢舉你，讓你被『黃標』，又或是讓你被『限流』，要打敗這種檢舉部隊的運作，唯一的方法就是『人海戰術』，也就是只要這個頻道的觀眾夠多、分享的人夠多，那即便有少數的檢舉部隊在檢舉，那Google這個YT的頻道他會去判斷這些人是不是搗亂的。所以所有的觀眾，喜歡中天或者想聽不一樣聲音的人，一定要用人海戰術，去戰勝這種惡質的檢舉部隊。」

(中時新聞網)