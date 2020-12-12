蔡政府將於明年元旦開放含有萊劑美國豬肉，近期台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等地訪首長多次呼籲政府，應標示萊豬或不含萊劑。對此，行政院長蘇貞昌今表示，全世界開放萊豬進口的一百多個國家，萊豬都沒有標示，如果唯獨台灣用法律強制標示，這樣反而會被別的國家貿易報復。

蘇貞昌表示，進口肉品公會及進口商公開宣示會標示，政府樂見，但政府不能用法律強制去規定設立門檻，過去萊牛進口也沒特別標示含萊劑，如果全世界一百多個國家進口萊豬都沒標示，唯獨台灣這樣標示，這些國家一定會對台灣貿易報復，這樣不好。

蘇貞昌強調，進口商雖明確表示會標示含萊克多巴胺，但政府仍是會做五大措施，包含源頭管理、標示跟著肉品走、嚴格查驗等依然會執行，落實源頭管理，逐批檢驗，為民眾健康把關。

萊豬開放進口在即，但在野黨質疑準備及配套措施沒做好，蘇貞昌反駁，蔡總統宣布進口政策後，各部會一步步都在做，保障國人安全第一，但為了經貿戰略要走出去，這樣做法必須中央地方配合，同時立法院也要通過相關行政命令，不能用法律限制設置貿易門檻。

此外，前立委沈智慧為反萊豬進口，發起野薑花絕食抗議運動，蘇貞昌說，台灣是民主國家，有意見都能自由表達，還是希望能理性討論、溝通，請沈智慧保重身體。

(中時 )