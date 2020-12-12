由「雙11購物狂歡節」延伸的「雙12」明日登場，許多飯店業者推出快閃式的下殺活動拚業績，凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅」的3家飯店即日起至14日推出住房優惠，國泰飯店觀光事業旗下也有多家飯店同樣在即日起至14日推出「1212 Flash快閃優惠」，台北士林萬麗酒店則是即日起至30日限時開賣「1212餐飲及住房優惠」。

「趣淘漫旅-台北」每房含稅含1客早餐2021元起，加12元則可多1客早餐；「趣淘漫旅-台南」推出若西元生日內有2個1或2個2，即能以每房含稅1212元入住豪華景觀客房，早餐加購每人363元，加購冒險活動6項每人399元（明年1月21日至27日寒假期間之平日加價600元，假日及大假日不適用）；6月才新開幕的「趣淘漫旅-台東」，則有每房含稅含早餐與歡樂零食組2424元起優惠價，而每房加人每位成人含早餐700元，適用入住期間皆為明年1月3日至3月31日。

國泰飯店觀光事業旗下5家和逸飯店及慕軒飯店也在即日起至14日中午12點12分期間，推出「1212 Flash快閃優惠」住房專案，線上預訂祭出堪稱年度最優惠的價格，可入住期間為12月11日至明年1月31日期間的每周一至周四。

「趣淘漫旅-台北」探索客房一大床。（凱撒飯店連鎖提供）

獲米其林指南推薦及世界奢華酒店大獎的「慕軒飯店」，則是每房含自助早餐2588元+15.5%起；和逸飯店每房含自助早餐僅1688元起+15.5%，其中今年新開幕後超夯的「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」更有每房含自助早餐3488元起+15.5%的優惠價。

台北士林萬麗酒店即日起至12月30日推出「1212餐飲及住房優惠」，民眾預訂12月的12個指定日期（包含12/8、9、10、14、16、17、21、22、23、28、29、30日）則一入住，即可以每人1212元、相當於1.4折優惠房價下榻超高人氣尊貴山景客房1晚，並能以1212優惠價加購隔日士林廚房早餐2客，該優惠限於士林萬麗國內訂房平台（每房參加税及服務費另計）。

今年8月新開幕的「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」。（國泰飯店觀光事業提供）

慕軒飯店。（國泰飯店觀光事業提供）

「台北士林萬麗酒店」尊貴山景客房兩中床。（台北士林萬麗酒店提供）

(中時 )