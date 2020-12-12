民進黨婦女部「前進縣市、女力串連」之旅，11日晚間開拔到新竹市，與黨籍女性議員一同欣賞「孤味」。（民進黨新竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市部主委陳建名表示，在「孤味」中看到很多女性演員有不一樣的個性，每個都用心地演、盡心地演，讓人印象非常深刻。

民進黨婦女部為推動女力向下扎根而啟動「前進縣市、女力串連」之旅，11日晚間開拔到新竹市，藉由市長林智堅包場挺國片「孤味」的活動，與黨籍議員李妍慧、鄭美娟、陳建名、施乃如、劉康彥及現場100多位民眾，共同欣賞這部台灣出品的優質電影。

婦女部主任許嘉恬表示，此次很開心受民進黨新竹市黨部主委陳建名的邀請，到新竹市和許多好朋友們交流，新竹市一直是個充滿生命力與活力的城市，高知識、高所得、以及高度的兩性平權觀念，讓林智堅帶領著大家，連續蟬連台灣最幸福城市的殊榮。

而此行也期盼藉由這樣的交流機會，未來在新竹市能多培力女性人才、與婦女組織建立更深度的互動及聯繫。

陳建名則表示，在「孤味」中看到很多女性演員有不一樣的個性，每個都用心地演、盡心地演，讓人印象非常深刻。這部片的編劇，更是我們新竹市在地傑出的女性電影工作者，因此也特別邀請到民進黨婦女部主任來和大家共賞這部片，一起細細品味這部最懂台灣女性的好電影。

陳建名說，林智堅在金馬獎頒獎那天，曾經許下願望，如果「孤味」能獲得金馬獎3項大獎，就要邀請朋友共襄盛舉包下影廳，讓更多人知道這部好電影。

他信守承諾了，包下了影廳，邀請新竹人一起到電影院看「孤味」，讓更多朋友相約一起看這部讓人回味無窮的電影，而我們也用行動支持台灣的電影人。

(中時 )