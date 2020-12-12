娛樂8點半》70、80年代香港當紅一線女歌手關菊英，24歲就嫁給大12歲音樂人黎小田，無奈婚姻僅維持2年就結束，之後一度淡出演藝圈，移居加拿大，直到2005年才復出，更在近60歲時，大方認愛同性友人周偉利，現過著半退休生活。

關菊英自小喜歡唱歌，母親見她有天分，便請了老師教她唱歌技巧，14歲時老師推薦她到中環的「金寶夜總會」唱歌，同年，她在市政局主辦的歌唱比賽中奪的冠軍，因此踏入樂壇。

起初她主要擔任幕後代唱，後來轉到幕前演出，1973年，她加入TVB，當劇集《民間傳奇》的幕後代唱，之後轉到幕前演出電視劇，並開始主唱電視劇的主題曲和插曲，包括《狂潮》、《過客》、《江山美人》等，漸漸嶄露頭角。其中《天龍八部之六脈神劍》的主題曲《倆忘煙水裡》，和關正傑的男女對唱更是經典。

而關菊英在14歲出道時，就結識大他12歲的音樂人黎小田，並非常仰慕他的才華，之後兩人順理成章在一起，並展開同居生活，兩人交往10年，黎小田風流成性，據悉，關菊英雖然知道男友的在外的風流史，但也只能睜一隻眼閉一隻眼。

關菊英1982年嫁給音樂人黎小田。(圖／翻攝自東網)

有一天，關菊英意外發現自己懷孕，但為了不想給黎小田有逼婚壓力，偷偷跑去墮胎，黎小田知道後非常內疚，更希望能大開筵席迎娶她彌補，1982年關菊英和黎小田結婚了，不過，婚後的黎小田依然風流，婚姻僅維持2年就結束。

有傳離婚原因是性格不合，但也有說法是關菊英發現黎小田偷吃，他帶小三回家，當場被關菊英捉姦在床，才選擇離婚。離婚後，關菊英隨家人移民加拿大，直到2005年才復出參與《金曲情牽半世紀演唱會》。

2007年她接拍港劇《溏心風暴》，首次飾演反派就因為精湛演技爆紅，她還替電視劇演唱主題曲《講不出聲》，成為經典金曲，連周杰倫都曾在演唱會翻唱，讓她演藝事業再創事業高峰，同年更在紅館舉辦出道以來首次個人演唱會。

復出後事業表現亮眼，也迎來了戀情，2007年在友人飯局認識同性密友周偉利（Willy），兩人多次被拍到出雙入對，互動曖昧親密，之後她也大方承認戀情，關菊英表示：「我這個年紀只想找個好伴，男女都無所謂。」

而認愛後，兩人也正大光明牽手逛街、一起去旅行，如今已交往超過10年的兩人，仍像在熱戀中，她也曾在節目甜蜜表示，很幸運可以遇到周偉利，「她機靈、心地好，尤其很尊重長輩，也關心朋友，我非常珍惜這段關係。」

關菊英現和同性密友周偉利感情穩定。(圖／翻攝自東網)

而周偉利的身家背景也相當不簡單，她是香港公仔麵大王周文軒的侄女，家族資產逾20億港元，而她的身價也破億。現處於半退休享受人生的關菊英，過得充實又注重養生，曾透露每日要步行至少1小時外，還會做運動飲食也以清淡為主，難怪已年過60歲仍駐顏有術。

(中時新聞網)