受到新冠肺炎疫情影響，我國曾經一度暫緩全國各地社區關懷據點，許多常年參與的長者紛紛向社區抱怨，而高雄市大社區觀音社區希望透過志工拍攝影片，讓長者可以在家接受「遠距教學」，今天拿下信義公益基金會的「共好獎」與「點範」雙料獎項。

信義公益基金會推動「共好計畫」5年已有近40個活躍老化的案例，而今年參與「集點子大賽」的高齡好點子，更較去年成長近1倍。

高雄市大社區觀音社區發展協會理事長黃文政表示，社區關懷據點常年提供共餐、課程等，已成為長輩生活的重心，但因疫情停擺時，「心裡很掙扎」，而不止此次新冠肺炎，如果以後遇到流感、腸病毒、登革熱等要停課時，心想如果未來遇到類似情況要如何才能繼續照顧長輩。

因此計劃擬邀請長輩熟悉的志工拍攝影片，包括帶活動等，也會與市政府等單位合作提供官方資訊，推動如「防疫撲克牌」等，減少他們的恐慌與不安。

黃文政坦言，最難的地方不在於拍影片，而是要教會他們使用3C，因此會透過如兒子、女兒、孫子等教會他們使用3C，也促使全家人一起參與。

(中時 )