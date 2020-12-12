去年2019年3月31日上午6時許，南迴公路一輛藍寶堅尼超跑因跨越雙黃線超車，與對向的中油油罐車發生擦撞，導致油罐車墜落9米深邊坡，兩車駕駛一度受困車內被救出。屏東地院民事一審判決出爐，藍寶監尼陳姓駕駛要賠償中油公司連帶損失共505多萬元，加上之前與油罐車曾姓司機，以130萬元達成賠償和解，這起車禍共賠償635萬元。

油罐車被跨越雙黃線的藍寶堅尼撞墜9米山坡。（中時資料照）

事發當時，藍寶堅尼超跑跨越雙黃線，逆向與對向的油罐車發生碰撞，油灌車失控摔落9公尺山谷邊坡，超跑因衝擊力過大，車頭旋轉朝向台東方向，陳姓駕駛右手臂及右小腿受有骨折，曾姓油罐車司機則全身多處骨折，以頸椎第2節骨折最嚴重。

據「ETtoday」報導，中油公司指控，基於油品運輸需求，中油公司將部分油品委託德勝昌交通有限公司運送，該公司2019年3月31日上午6時許，指派曾姓員工駕駛中油油罐車，自橋頭供油中心裝載95無鉛汽油30公秉，前往台東大武加油站及台糖中興一站卸油，途中於上午8時8分行經台九線南迴公路466.5公里伊屯往丹路轉彎處時，遭對向由陳姓男子駕駛自用小客車（按藍寶堅尼）違規跨越雙黃線不當超車，致曾姓駕駛閃避不及，兩車發生對撞，油罐車方向盤因此失控，車體衝出護欄、翻落九米深邊坡，車頭受撞擊毀損嚴重，槽體亦嚴重受損。

中油公司指出，事發時由於槽體為滿油狀態，緊急指派搶救人員對油罐車進行抽油、清洗，以及車頭、車體吊掛作業、善後清理作業，共受18項損失，總計造成505多萬元損，肇事的陳姓駕駛應負起侵權行為造成的損害賠償責任。

法庭審理時，陳男已以130萬元賠償金，與曾姓駕駛達成和解，且願意在能力範圍內，賠償中油公司損失，但事故純屬意外，他只知造成油罐車損失，無其他過失責任，請求駁回中油聲請。

但法官認為，陳男駕駛自小客車違規跨越雙黃線，進入對向車道，致對向曾姓男子駕駛的油罐車閃剎不及，引發事故，須賠償中油損失505萬元。

(中時新聞網)