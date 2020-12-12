成立才7年的丰丹嚴選本舖是陳蓓梅、陳蓓琴姐妹創立。（馮惠宜攝）

第12屆台中市十大伴手禮日前揭曉，丰丹嚴選本舖獲十大伴手禮首獎以及網路人氣獎，成立才7年的丰丹是陳蓓梅、陳蓓琴姐妹創立，姐姐曾是AE女王，而妹妹則是高校優良教師，人生下半場改行做糕餅，堅持嚴選、創新，做出好口碑，此次成為十大伴手禮大贏家，也首度以全館全系列商品一律限時85折回饋消費者。

丰丹自創立以來不但是台中伴手禮的常勝軍，還紅到國外去，如今除進駐台中烏日高鐵站、昇恆昌據點，明年還即將在新光台北南西店、新光台中店設櫃，更紅到登上澳門新八佰伴百貨暢銷熱點，賣到香港、中國大陸、美國、加拿大及英國等地；前台中市長胡志強更曾以其禮盒做為孫子的彌月回禮。

丰丹其幕後推手，姐姐陳蓓梅曾是台中便利通雜誌創辦人，媒體出身的她擁有廣告AE女王美名，卻仍不敵媒體的不景氣改行賣皮毛配件，爾後又礙於保育風潮結束皮草生意，適巧在高校當教師的妹妹陳蓓琴因健康因素放下教鞭，熟稔烘焙的妹妹也一頭鑽進糕餅研發，倆人堅持嚴選原物料，這樣的堅持，讓老饕一嘗就上癮。

丰丹在食品競賽中屢戰屢勝，2018年以南棗核桃糕榮獲台中十大伴手禮首獎，2020年成績更加亮眼，2016年即榮獲台灣金餅獎金鑽獎的沁藏冰糕，今年一舉摘下台灣百大伴手禮、台中巿十大伴手禮首獎及網路人氣獎等3 項桂冠。慶祝獲獎，丰丹也祭出限量85折優惠，只要12月底以前預訂，2021年2月前提貨即可享全館全系列商品85折優惠。

(中時 )