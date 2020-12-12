從後追撞賓利的白色福特汽車，右前方亦嚴重損壞。（警方提供）

中彰快速道南下車道靠近台中市西屯區市政路匝道的路段，11日晚上發生4輛車連環撞的意外，駕駛賓利的張姓男子，疑似在快速道路上變換車道，導致後方福特汽車撞上，後方兩輛汽車又因煞車追撞；新車價1100萬元起跳的賓利豪車，左後方保險桿與車燈撞毀，撞掉上百萬元的維修費，所幸4車都無人受傷，全案由警方協助處理中。

警方調查，50歲的張姓男子，昨天晚上19時21分，駕駛新車價上千萬元的賓利豪車，沿西屯區中彰快速往南近市政路匝道，於第二車道變換至第三車道後，又變換至第二車道時；後方駕駛福特汽車31歲的王姓男子來不及反應，撞上賓利車的左後方。

警方指出，後方的日產汽車，59歲的汪姓駕駛緊急煞車，卻被後方由32歲張姓男子駕駛的RANGE ROVER休旅車撞上。即同一路段，福特車撞上賓利車，RANGE ROVER撞上日產汽車，共兩場車禍意外，4人都沒有酒駕，所幸4人都沒有受傷。

市警局第六分局交通分隊研判，肇事主要原因，疑是賓利車變換車道不當，加上福特車沒有注意車前狀況才追撞；日產汽車沒有發現肇事因素，至於RANGE ROVER休旅車，則是行車沒有保持安全距離才會從後追撞。

警方強調，車禍發生的4車中，賓利車左後方保險桿與車燈損毀，福特汽車右前方葉子板與車燈、保險桿損毀；日產汽車與RANGE ROVER，分別是左前方與右後方車燈處損毀。賓利車維修費用可能就超過100萬元，全案肇事責任，正由警方進一步協助鑑定處理中。

(中時 )