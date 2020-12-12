台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」12日頒獎，新竹市政府以「關埔國小」奪下首獎。（陳育賢攝）

台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」12日頒獎，新竹市政府以「關埔國小」奪下首獎。（陳育賢攝）

台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」12日頒獎，新竹市政府以「關埔國小」奪下首獎，更是今年唯一獲得最高獎項的地方政府，另，「新竹市立動物園」也拿下佳作，顯示新竹市近年以美學投入公共建設的設計方向已受到肯定。

市府指出，台灣建築獎為建築界中最重要獎項之一，相當具有指標性質，其是由中華民國全國建築師公會主辦，每年會從各建築師與建築領域相關單位所建設的新建物進行評選，之後再經過建築師與學者組成的評審團實地勘查入圍作品後決選。

此次新竹市政府獲得首獎的「關埔國小」是以獨特的學習空間如戶外、室內空間1比1，鼓勵師生多使用戶外空間上課，校舍更仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，給予學生更多體感體驗。如此跳脫校園刻板框架的設計建築果然受到評審青睞。

評審即表示，關埔國小創造了學習環境另一種可能，更發揮建物橫向延展，串聯附近鄰里，非常特別。

另，獲得佳作的新竹市立動物園，則是改造全台原址現存最久的動物園，動物園再生後打開動物籠舍，讓遊客在開闊的場域感受生命教育，擁有最特別動物園學習體驗。

這項榮譽昨天是由蔡英文總統親自頒獎，市府由祕書長陳章賢代表受獎，市府表示，新竹市公共建設頻頻獲獎，今年7月微笑水岸計畫獲得建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」銀獎，10月再以「動物園再生計畫」與「隆恩圳景觀工程」獲得日本「GOOD DESIGN AWARD」肯定，刷新新竹市公共建設獲獎記錄，總計，目前獲獎次數已達70多項。

林智堅則表示，未來將繼續提升新竹市民生活環境，讓市民擁有光榮感與幸福感，2021台灣燈會也即將在新竹舉辦，主題為「未來風Hsinchu Style」，融合地景藝術、歷史建築光雕、科技光影與藝術音樂等，有別以往燈會，將讓民眾走進新竹感受在地人文與建築之美，展期訂於明年2月26日至3月7日，歡迎大家來新竹同樂。

(中時 )