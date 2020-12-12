民眾黨立委蔡壁如參加嘉義國際咖啡文化節，送書、與地方人士互動。（廖素慧攝）

民眾黨今天進行黨代表選舉，立委蔡壁南下嘉義市參加嘉義國際咖啡文化節活動，向黨員催票，她坦言，民眾黨成立才1年，要先從服務地方開始與地方接軌，進而扎根，明年1月起逐步展開布局。

蔡壁如說，今天是民眾黨黨代表選舉，呼籲黨員踴躍投票，黨代表選完後組織將更紮實，將從為地方服務開始，慢慢扎根，尋覓適合人選，布局2022年選舉。

蔡壁如說，雲嘉南地區是她負責的，她利用假日南下來與地方人士多交流、互動，希望布局每個縣市都有人選，27日嘉義總服務處成立後，開始討論尋找人選、提名等相關機制，盡快於明年1月展開布局2022選舉。

蔡壁如說，在地服務處更熟悉地方政治生態，會尊重在地舉薦的人選，如果有意參選的人多，就用民調評比。

國民黨嘉義市議員鄭光宏認為，樂見政黨多元發展，不同的聲音關心市政；市議員傅大偉認為，嘉義的選民結構、選舉生態有地方特性，參選人的個人特質很重要。

民進黨嘉義市黨部主委、市議員黃露慧直言，地方選舉重視平時的人際互動，乍來初到的空降部隊不容易讓選民埋單。

無黨籍嘉義市議長莊豐安表示，目前無黨籍議員都各自努力，此次總統大選民眾黨在嘉義市得到一定票數，參選2022選舉是有機會，但地方選舉看重民眾服務及長期耕耘。

(中時 )