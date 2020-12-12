浙江台商（案719）日前確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心不排除本土感染的可能。為釐清疑慮，日前針對防疫旅館人員採檢、對環境採樣，並匡列21名接觸者採檢，昨日旅館人員與環境採檢均陰性，今日21名接觸者檢驗結果出爐，也都是陰性。

該名浙江台商上月22日返台時無症狀，持有3日內的檢驗陰性證明，入境後留宿北部一間防疫旅館，並於檢疫期間確診，由於Ct值15，許多專家都認為是近期感染，亦不排除有在防疫旅館感染的可能。由於台商入住的防疫旅館有1德國確診男，2人入住的時間有所重疊，1人住在6樓，1人則住在3樓。

為了解是否是本土個案，指揮中心匡列14名旅館人員進行採檢、對2名確診者進行病毒基因序列分析、對防疫旅館的20處進行環境採樣，亦匡列浙江台商20名機上接觸者以及1名防疫計程車司機進行咽喉試紙採檢、血清抗體檢驗。昨日14人、環境採樣結果均為陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞今表示，浙江台商21名接觸者採檢結果已在今日出爐，均為陰性。另外，浙江台商與德國確診男的病毒定序，需要1、2周的時間，才能取得全長序列來比對。新冠病毒全長有3萬個鹼基，取得以後才能比較差異。

羅一鈞表示，現行會就2人的原始檢體去做定序檢驗，但是因為這是去活化的檢體，和P3實驗室培養病毒去做的全長定序還是不一樣。這一個多禮拜的期間內，如果能用檢體先做出，會先和大家報告。不過，如果因為檢體條件不良，沒有找到可以做定序的片段，還是要等到1、2周病毒株培養出來後才能比較，今日尚未有新的結果向大家報告。

(中時 )