男攀尖石北德拉曼山突倒地命危 消防電話指揮CPR救命 15:362020/12/12 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子隨團攀登北德拉曼山，卻因身體不適突倒地身亡，警消人員救護中。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子隨團攀登北德拉曼山，卻因身體不適突倒地身亡，警消人員救護中。（翻攝照片） 男子隨團攀登北德拉曼山，卻因身體不適突倒地身亡，警消人員救護中。（翻攝照片） 一行16人登山客前往新竹縣尖石鄉北德拉曼山攀登，未料12日上午10點46分，卻報案其中1名50多歲的男性突然倒地，並失去呼吸心跳，新竹縣消防局立即線上指揮CPR，並派遣尖石消防分隊2車、4人，二大隊也出動3車10人前往救援。 16人登山客前往尖石北德拉曼山，其中1名年約50多歲男性，突然倒地並失去呼吸心跳。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） 據了解，這起事故發生於12日上午，16人的登山團前往北德拉曼神木群登山，其中該名男性登山客突然倒地，由消防局指揮中心指導隊員施予心肺復甦術，救護人員登山協助，初步傳出已接觸到登山客，將協助下山就醫。 開放山林碰上疫情 事故倍增 被華研批沒誠信、自曝其短 田馥甄打破沉默首開腔 (中時 ) #尖石 #登山客 #登山 #新竹 #北德拉曼山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人妻懷胎9月突死亡 婆婆竟要求「剖肚取子」 08:422020/12/12 生活 太魯閣國家公園 山難增9成 04:102020/12/11 地方新聞 自住客力挺 央北推案400億 04:102020/12/12 財經焦點 領隊登山迷航 急PO臉書求救 04:102020/12/09 社會新聞 靶場近休閒區 日危2千人次 04:102020/12/12 地方新聞 國內山難事故攀升近9成 花蓮太魯閣意外最多 14:222020/12/10 生活 收容人染疫的警訊 04:102020/12/10 時論廣場 蓋一幢會呼吸的里山小木屋 國產材臺灣館 建材展亮相 04:102020/12/10 投資理財 6旬男縱走奇萊東稜體力不支墜林道 救難人員遇強震腰遶挺進救援 12:492020/12/11 社會 外資挺 亞德客問鼎傳產千金 04:102020/12/09 證券．權證 19歲嫩男疑與女在KTV吵架 突從5樓墜下遭攔截網接住保命 14:312020/12/12 社會 社會熱門新聞 現場畫面曝光！水泥車剛上橋「啪」一聲 橋瞬間斷成兩截 - 社會 拖吊場領車罵一句「缺德」 她付出慘痛代價 - 社會 兒站機車前問「會不會冷」 下秒做這貼心事母當場暖哭 - 社會 中部名醫爽偷吃女教授 露骨對話曝「下腹很久沒這麼痛」 - 社會 「不舉男」找應召妹猛吹仍「軟趴趴」見笑轉生氣硬搶皮包逃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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