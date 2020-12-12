男子隨團攀登北德拉曼山，卻因身體不適突倒地身亡，警消人員救護中。（翻攝照片）

男子隨團攀登北德拉曼山，卻因身體不適突倒地身亡，警消人員救護中。（翻攝照片）

一行16人登山客前往新竹縣尖石鄉北德拉曼山攀登，未料12日上午10點46分，卻報案其中1名50多歲的男性突然倒地，並失去呼吸心跳，新竹縣消防局立即線上指揮CPR，並派遣尖石消防分隊2車、4人，二大隊也出動3車10人前往救援。

16人登山客前往尖石北德拉曼山，其中1名年約50多歲男性，突然倒地並失去呼吸心跳。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

據了解，這起事故發生於12日上午，16人的登山團前往北德拉曼神木群登山，其中該名男性登山客突然倒地，由消防局指揮中心指導隊員施予心肺復甦術，救護人員登山協助，初步傳出已接觸到登山客，將協助下山就醫。

(中時 )