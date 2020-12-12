富邦悍將捕手林宥穎季後決定行使FA，他的未來動向也受到關注，今天他擔任「2020悍動希望公益棒球營」教練時談到自己的動向時表示，目前所有談約都交由經紀公司處理，被問到「續留母隊機會大嗎？」時，他透露，據經紀人的說法「留下來的機會應該蠻大的。」

今年中職共有6人行使FA，富邦就有投手賴鴻誠與林宥穎，而賴鴻誠日前已選擇與樂天桃猿簽約，新球季將改披桃猿戰袍。

看到賴鴻誠落腳處已確定，林宥穎也向他恭賀，至於自己的部分，他表示一切談約都交給經紀公司處理，有好消息公司也會發布，「現在都還在討論，經紀人跟我說，留下來的機會應該蠻大的。」

林宥穎重申當初自己提FA的原因，就是希望能讓台灣棒球的環境越來越好，「我當初有說過，在我加入職棒，有這規定時我就決定這件事，只是時間問題，會選擇在今年提出就是時機到了，至於成功、失敗我不知道，行使FA就是讓聯盟、球團大家多一次的經驗。」

「就是希望台灣棒球能更進步，往後的球員會更有保障，讓環境更好，想辦法共利。」林宥穎希望有他們這些前輩打頭陣，讓規定更加完善，「以後選手就會知道在什麼時機可以做什麼事情，前面沒有人做，後面的人就很難有範例，我一直都是以這個想法去做。」

至於行使FA後的合約，林宥穎坦言當然會希望是複數年合約這個方向，「現在提FA的人大概都已經30歲以上了，30歲以上當然希望複數年合約，這是很正常的事，當然看公司有沒有給這個機會。」

富邦悍將林宥穎（中後）擔任「2020悍動希望公益棒球營」教練。（毛琬婷攝）

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