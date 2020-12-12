疫情指揮中心12日公布國內新增8例境外移入確定病例，分別自印尼、美國及英國入境。

指揮中心表示，其中有三個個案都是印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，11月27日來台工作，3人分別有血清或核酸檢驗陰性報告。3人也曾在11月28日接受「1127印尼專案」採檢，結果皆為陰性；但是在12月10日進行檢疫期滿前採檢，今日確診。因3人迄今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

來自英國的個是本國籍40多歲女性，今年7月至英國工作，11月27日與兩名家人一同返國；個案居家檢疫期間，於12月4日出現全身倦怠、肌肉關節痠痛、頭暈等症狀，12月6日發燒並由衛生單位安排就醫採檢，檢驗結果為陰性，因症狀未改善，12月9日再次就醫採檢並收治住院，於今日確診；與個案同行返國之2名家人目前無症狀，列為居家隔離之接觸者。

另一位來自美國的是本國籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年11月30日自美國搭機，12月2日入境台灣後返回住處居家檢疫。個案12月5日曾有喉嚨痛症狀但未回報，12月8日起陸續出現鼻塞、流鼻水及嗅味覺異常症狀，12月9日通報衛生單位後安排就醫採檢，並於今日確診。因個案於住家內之單人套房居家檢疫，未與同住之其他家人接觸，故3名同住家人列自主健康管理。

還有一位是來自印尼的印尼籍20多歲女性商務人士，今年11月25日與5名同行者來台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀。個案12月10日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診。個案之5名同行者檢疫期滿後自費採檢結果皆為陰性，列居家隔離。

另兩位來自美國的個案是家人，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國，今年12月6日一同返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。其中一位在12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，就醫時有一人出現發燒症狀，2人均在今日確診。個案檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計114,742例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含112,239例排除)，其中733例確診，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、601人解除隔離、125人住院隔離中。

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