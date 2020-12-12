吳姓夜班保全突左手無力，經診斷為缺血性腦中風。士林地院認為，吳男發病前3個月平均加班時數超過100小時，與病狀有相當因果關係，屬於職業病，判保全公司賠償127萬餘元。

士林地方法院判決書指出，吳姓保全主張於民國106年10月起擔任夜班保全人員，工作時間為晚上6時至隔日清晨6時；107年1月，吳男突然左手無力，2月底經醫師確診為「缺血性腦中風，右中大腦動脈阻塞」。

吳男主張，確診後持續出勤，107年5月間因身體不適連2天請假，之後公司便不再排班，直接解僱，而他不僅左側肢癱瘓，還被鑑定出勞動能力減損，請求公司賠償職災補償、勞動力減損、慰撫金等費用。

保全公司則抗辯，吳男10多年前即患有糖尿病，中風極可能與糖尿病控制不良有關，並非職業病；且因吳男曠職已經由公司解僱，不應請求職災補償。

承審法官採信台大醫院北區職業傷病防治中心職業病評估報告書，認為吳男發病日至發病前1個月的加班時數超過100小時，且發病日至發病前2至3個月內，月平均也超過100小時的加班數，工作與發病間的關連性，符合「勞動部職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引」，屬於職業病。

法官認為，吳男罹患中風屬職業病，並認定保全公司解僱不合法，仍應負職業災害補償責任，此部分應賠償吳男新台幣66萬餘元。

另方面，法官認為，保全公司未妥善安排吳男工時，也未採取健康檢查等預防措施，對於吳男中風有過失責任；但吳男確診後未回報，使公司無法安排適當工作時間，持續夜班導致病症惡化，自己也有過失，判公司應賠償吳男生活上必要支出增加、勞動能力等損害及慰撫金共61萬餘元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1091212

(中央社)