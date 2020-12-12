花蓮光復國小少棒OB賽在前職棒球員羅國華操辦之下邁入第二屆，富邦悍將球星高國輝今日也返鄉支持弟弟，此次共有近60名校友參加，高國輝小時因為常被三振而被稱「高K」，這次OB賽面對國小同學張晨葦遭三振，場邊笑聲不斷，而回憶起小時打球趣事，「腳印事件」讓高國輝記到現在。

此次光復OB賽高國輝僅有1打席，遭到三振出局，讓他有些尷尬的退場，直到第2戰對上光復國中友誼賽才敲安找回顏面，此外他還客串擔任游擊手，賽後還指導光復國小、國中的球員們，讓球員興奮又開心。

光復OB賽由羅國華一人操辦，主要就是希望校友能回鄉看看老教練陳劍榮，球衣背後都是每個人的綽號，而高國輝的寫著「高K」，「高K球衣是弟弟(羅國華)做的，這個外號從小被叫到大，因為一直被三振，剛好帽子上的縮寫又是K，所以被叫高K。」

高國輝穿上「高K」綽號球衣。（光復OB提供）

高國輝回憶起少棒時期被啟蒙教練陳劍榮指導的日子，笑說小時常常被修理，不過四兄弟中尤屬羅國華被打最慘，「印象深刻是拿很粗的水管打屁股，最常因為不認真練球被教練修理。」

少棒孩子貪玩愛偷懶，高國輝笑說以前陳劍榮的摩托車聲很大，每個球員耳朵都很靈，一聽到聲音就立刻假裝練球，後來學弟們才有著名的腳印事件，「以前我們晨操都要跑壘，教練沒有來，但他其實在另一個山坡上監看，我們就在壘包上踩腳印踩很亂，假裝很認真練習，但教練都有看到，回去問球員『有跑壘嗎？』，大家說有，教練說『你確定？』全部又罰去跑河堤。」

(中時 )