香港選秀節目《全民造星III》參賽者張進翹（Manson），因獨特風格受到大批粉絲喜愛，知名度水漲船高，然而卻有人起底張進翹的黑歷史，挖出一段他在廁所「4P」的影片，混亂男女關係讓張進翹形象大傷，然而對此他沒有正面回應，讓網友更相信影片中的人就是他。

張進翹人紅是非多，網友爆料他10年前和一名女子在赤柱正灘自拍，2人的對話中不時夾雜英文和髒話，氣氛十分曖昧，他們最後索性親熱起來，女子先是吻了他一下，張進翹也開玩笑爽喊，「非禮啊」，接著便一同進入廁所的女更衣室，赫然驚見另一對情侶。

這對情侶的雙腿交纏，男方還坦承，「剛剛與我發生性關係，她要求我與她發生關係」，儘管沒有拍出畫面，但4人不斷重複說著「4P好好玩」，174秒的影片流出後造成瘋傳，由於其中一名女子疑似未滿16歲，加上2名男子進入女廁，疑似觸法還鬧上香港社會新聞。

對此，張進翹不肯正面回應，還以忙碌為主拒絕記者的求證電話，然而影片經過網友們的法眼認定，確實男主角就是張進翹本人沒錯。

(中時新聞網)