2020木產業設計創意節推出森林木創市集，職人現場製作木筆，質感溫潤。（王文吉攝）

森林木創市集邀請木創業者展售木藝作品。（王文吉攝）

木創業者展售時下流行的拇指琴。（王文吉攝）

森林木創市集提供木作玩具讓孩童體驗。（王文吉攝）

2020木產業設計創意節「森林木童趣」12日於東勢客家文化園區登場，除森林木創市集、木藝達人秀、魯班木藝展館、木製DIY自造區等多場次免費體驗活動，另配合首屆「2020台中女麗購」邀集7位木產業領域「女麗」為活動揭開序幕，加碼抽出觸控面板氣炸鍋等獎項。

為發揚木產業，台中市經濟發展局舉辦2020木產業設計創意節「森林木童趣」活動，局長張峯源表示，東勢、豐原及神岡等地區鄰近大雪山及八仙山林場，成為早期木產業重要據點，連帶發展木工機械、山城木漆器等產業，

今年木產業設計創意節串聯台中市木產業重要公協會組織，更邀集多位木產業領域「女麗」及多家國內知名木產業業者參與，現場包含森林木創市集、木創達人秀、美食木餐車、木製DIY免費體驗及木樂園表演等精彩節目。

森林木創市集集結60家木創業者與職人，展示Funwood、木匠兄妹、創意小學堂、Playme Toys等新創品牌，更有來自全台各地的木STEAM玩具發表、特色木料及國產木竹材展示。另免費提供420份木材料包，讓大小朋友體驗文具、微型木工機CNC手作雕刻、拉繩玩具等DIY。

經發局串聯產官學研四方資源，從知識交流、經驗傳承、技術研發與創意發想的過程中，開拓木產業新視野，激盪創意產業新加值，加強產業聚落效益，帶動產業經濟發展。

(中時 )