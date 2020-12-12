福爾摩沙台新夢想家球團12日宣佈第3位洋將史蒂芬希克斯(Stephan Hicks)正式加盟。希克斯擁有優異的速度、得分效率以及豐富職業賽場經驗，他曾於NBA G聯盟征戰過5個賽季，也曾到中國挑戰NBL，期待他的加入能夠強化球隊得分效率，提升整體戰力。

希克斯現年28歲，身高6呎6吋(約198公分)，體重98公斤，畢業於NCAA一級學校加州大學北嶺分校，他在NBA發展聯盟韋恩堡瘋蟻隊開啟職業生涯，並連續征戰4個賽季。2019年他前往中國挑戰NBL，加入安徽莆田出賽24場，繳出場均37.8分、9.2籃板、3.8助攻的亮眼表現，其中投籃命中率更高達6成。上個球季他再度回到瘋蟻隊，場均得分14.6分、6.5籃板，三分球命中率4成7，得分表現穩定。

夢想家總教練朱利厄斯表示，很高興希克斯即將加入球隊，在過去於NBA發展聯盟的3個賽季中，他的進攻效率是聯盟排名前百分之12，「他的打球方式符合球隊風格，希望他的加入能夠提升我們的速度與敏捷性，讓進攻方式更加多元。」

對於來到台灣打球，希克斯特別提到，他非常興奮能夠加入台新夢想家，雖然這將是他首度來台打球，不過他先前有在網站上看了許多台灣球賽的比賽轉播與精華影片，「從影片中可以感受到球迷們的熱情，很榮幸也很期待有這個機會，可以在這麼棒的氣氛中享受比賽！」

希克斯將於明天（13日)抵台，而後他將會遵循政府規定進行14日防疫隔離，最快可於明年1月3日在台北和平館遭遇桃園領航猿比賽亮相。

(中時 )