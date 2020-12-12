三義鄉農會舉辦「三義茶花節慶」12日熱鬧展開，即日起至27日於三義木雕博物館前廣場，規畫多項系列活動，推廣茶花產業。（三義鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉農會推廣茶花產業舉辦「三義茶花節慶」系列活動，規畫茶花展售、苦茶油料理展售品嚐及苦茶油榨油DIY、米食推廣等，分享三義鄉的豔麗成果。（三義鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉農會推廣茶花產業，即日起至27日於三義木雕博物館前廣場，舉辦「三義茶花節慶」系列活動，規畫茶花展售、苦茶油料理展售品嚐及苦茶油榨油DIY、米食推廣等，精彩活動，分享三義茶花的豔麗成果。

三義鄉農會指出，茶花，又名山茶花，花形嬌美、花色艷麗，花香略帶清淡優雅，且茶花性喜溫暖、濕潤的環境，花期長通常從10月份到翌年5月都有開放，盛花期通常在1到3月，正恰逢在農曆年節期間，茶花的顏色多彩而繽紛，未開花期間樹葉長青、挺拔，更是美化庭園、室內盆景的最佳首選。

2007年三義鄉農會輔導成立茶花產銷班，種面積約12公頃，目前持續增加中。產銷班學員們透過辦理各項有關栽種技巧與經驗分享、競賽，提升有關茶花型態的構思、植盆、嫁接、整形、修剪等多樣園藝技術，造就茶花樹形千姿百態，花漾繽紛燦爛而奔放；近年來更在農會推廣行銷茶花產業文化努力下，增加民眾對三義鄉茶花產業的關注，期以逐漸提高市場上的競爭力，讓三義鄉的茶花栽種產業更能名揚全國。

此外，今年三義茶花節慶結合三義鄉田媽媽及家政班員的創意，推展苦茶油、友善米的結合與多樣料理概念；還有農會自產的各式苦茶油系列產品，現場規畫苦茶榨油體驗及傳統米食展，讓到三義賞遊的旅客，能夠深刻感受到在地人的熱忱及各項產業蓬勃發展的魅力。

(中時 )