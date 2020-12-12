世界反禁藥組織(WADA)本周公布2018年的違規統計數據，該年總共有1923起違反禁藥政策的事件，橫跨117個國家與92個體育項目。違規最多的依序是俄羅斯(144)、義大利(132)、法國(114)、印度(107)、烏克蘭(78)、美國(73)。

此外中國大陸有63次違規，台灣8次。除了俄羅斯正在打禁賽官司，義大利原本就是榜上有名的，根據WADA去年12月提出的2017年違規報告，義大利當時以171宗居首，其次為法國(128)、美國(103)、巴西(84)、俄羅斯(82)。

以運動項目的違規來區分，健身、自行車、田徑、舉重、健力佔的比重最大。特別是印度相較前年翻了一倍。

WADA去年開會決定將俄羅斯踢出2021東京奧運、2022世足賽、2022北京冬奧，以及其他國際大型賽事，禁賽期間4年。雖然俄羅斯的違規人數沒有特別多，但他們動用國家機器長期幫助運動員作弊，甚至派出特工盜換尿液樣本，與其他國家有本質上的區別，遭到最大力度的懲罰。

俄羅斯今年11月在瑞士的國際體育仲裁庭尋求最後一搏，如果他們無法參加奧運，地主日本被看好大量摘金，成為金牌數僅次於美國、中國大陸的世界前3雄。

(中時新聞網)