時尚雜誌《美麗佳人》陳姓主編日前被網友爆料弄壞跟廠商借的衣服後，竟拿2袋萬元銅板丟給廠商公關當賠償，惡劣行徑曝光後被網友罵翻，《美麗佳人》在臉書道歉也止不住怒火，今天再次發表聲明，出動雜誌總編、副總經理向廠商道歉，並懲處陳姓主編「停職停薪三個月」。

服飾業者日前在《爆廢公社公開版》爆料，控訴《美麗佳人》陳姓主編向他們借衣服拍攝，不慎損毀，但卻未告知就拿去還，結果被業者抓包，該服飾品牌公關好心為其申請「8折賠償」，但陳姓主編不但不領情，還將2萬元換成2袋10元銅板丟給女公關，落下一句「欸！妳的錢」就走了。

事情曝光後，《美麗佳人》粉專立刻被網友洗版，道歉聲明也被轟毫無誠意，連名字都不敢打出來，今天《美麗佳人》再度發布聲明，不僅將陳姓主編的全名曝光，雜誌總編輯與副總經理更親自向業者道歉，願意取回銅板並以現鈔賠償、彌補過錯，而陳姓主編也被懲處「即日起停職停薪三個月」，期滿後再評估其是否有反省，並會降職降薪，否則不得復職，而陳姓主編的直屬主管也向公司自請處份。

對此，網友們紛紛留言：「這篇感覺到專業與誠意，為一個人的錯誤讓整個團隊揹鍋，不值得」，但仍有人罵翻，「為何不是犯錯的人出來道歉？覺得其他被牽連的長官蠻無辜的」、「我感覺這篇應該買了很多人來講加油」、「這麼沒品的人當時尚主編？」。

(中時新聞網)