奇美博物館連續3年應景耶誕推出「奇美耶誕周末」，吸引大小朋友慕名來體驗濃濃耶誕氣息。(曹婷婷攝)

耶誕老人帶領小朋友跳舞。(曹婷婷攝)

館方特製2款耶誕口罩，獨家限量推出，成為詢問度最高的實用耶誕禮。(曹婷婷設)

沒辦法出國沒關係，還好有奇美博物館，讓你感覺置身國外！奇美博物館連續3年應景耶誕推出「奇美耶誕周末」，今天起連續2個周末登場，安排耶誕舞會、耶誕市集等活動，搭配博物館西洋建築，讓人彷彿置身歐洲，館方配合防疫更贈送獨家耶誕款防疫口罩，出乎意料搶手。

奇美耶誕周末為期2個周末共4天活動，去年吸引超過5萬人參加，今年因疫情關係，雖然大家都需戴上口罩才能進場，但人潮不減反增。

館方今年貼心特製2款獨家耶誕風格口罩，限量發送給前來參加的民眾，許多民眾一到場就迫不及待排隊兌換，意外成為活動詢問度最高的小物。由於周六、周日發送不同款式，已有遊客透露2天都會報到，目的就是要把2款口罩「集好集滿」。

活動從下午2點半一開場，就是耶誕老人帶來熱鬧歡愉的「耶誕大舞會」，搭配博物館西洋古典風景以及幸福耶誕樹、耶誕市集、戶外耶誕電影等多元活動，讓大小朋友體驗一個最道地、溫馨的西方佳節。

今年首度登場的「戶外耶誕電影」則邀請大家坐臥在草地上一邊野餐、一邊享受經典好劇，今天放映孩子最愛的《冰雪奇緣1》與夢幻浪漫喜劇《去年聖誕節》，現場歡樂輕鬆。活動期間將陸續放映《鬼精靈》、《西雅圖夜未眠》、《冰雪奇緣2》、《小鬼當家2紐約迷途記》、《巧克力冒險工廠》、《聖誕快樂又瘋狂》等。

此外，現場還有許多互動體驗活動，包括許願樹、旋轉木馬、聖誕立體卡片DIY等，活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。奇美博物館「耶誕週末」將於12／13（日）、12／19（六）、12／20（日）持續展開，活動時間為14：00至22：00，凡入園即需購票，預售票250元，於ibon售票系統販售；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。

(中時 )