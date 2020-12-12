劇組現搖泡沫紅茶。（甲上提供）

劇組送上限量400杯紅茶給影迷。（甲上提供）

獲金馬3大獎肯定的《同學麥娜絲》，上映至今全台累積票房衝破4000萬，12日納豆、施名帥、劉冠廷、潘慧如與導演黃信堯現身戲院，親手搖泡沫紅茶招待粉絲，限量400杯的飲料吸引大批粉絲。劇組也在現場試喝各自特調的紅茶，主持人黃豪平一句「相信大家都很有經驗」，讓先前經營茶飲店失利的納豆立刻自嘲：「你現在在調侃我嘛！」引起全場大笑。

片中「4人幫」納豆、劉冠廷、施名帥和鄭人碩，在泡沫紅茶店相聚，納豆說：「紅茶對這4個角色有特別的意義，我覺得送給粉絲這份禮物，讓大家好好珍惜真正重要的事物，也能在看電影的時候配上我們送的紅茶，療癒大家的心。」潘慧如片中和納豆有激情戲，她說至今家人看過但「避而不談」，朋友則都是讚美，一旁施名帥插話：「讚美妳的慈悲心！」

對於票房創佳績，導演黃信堯則態度較保守，坦言接下來佳節檔期會有很多新片上映，所以還是要持續努力，若票房破5000萬才有可能打平收支。藉此片獲金馬男配角的納豆則說：「這是我演過最賣座的電影，對我來講意義也很重大，走在路上也會有人和我道恭喜，心情很開心！」他透露得獎後，現在有3部戲約找上門，包含電影、電視劇和短片，加上原本手上主持的節目，使他工作滿檔，不過即便1個月只休息1天，納豆仍樂在其中。

(中時 )