台中市政府110年度總預算2195億537萬餘元，市議會將於14日進行二、三讀會。大台中市政監督聯盟12日公佈2021年十大烏龍預算共15億1174萬餘元，，由中捷7.5億元資本額提撥預算獲得第一名，公車轉乘優惠、iBike前30分鐘免費居二、三名；市府指出，每一筆預算全都花在刀口上。

中督盟指出，台中捷運綠線在今年11月16日通車試營運，但試營運6天即公告停駛，中捷竟又提撥7.5億元預算；交通局高達5.5億元公車轉乘優惠計畫，列為第二名烏龍預算；明年開始公車「市民限定」，但是iBike前30分鐘免費竟沒同步實施，有疏漏才又編1億元預算。

中督盟表示，國際疫情嚴峻各局處還編列出國預算達2797萬餘，中市汙水系統接管率6都最後，明年竟要花數千萬預算維修；觀旅局長座車明年將汰換，應重新檢討座車預算的必要性；考察東京巨蛋及青年諮詢會議出席費、活動費預算暴增，預算編列過於浮濫。

中督盟強調，今年盧市府編列2266億569萬餘元預算規模已創新高，2021年總預算雖然略少71億元，但連續兩年賣地求現後，還是持續舉債讓市債高築，希望台中市議員們務必保障市民捷運安全品質，為市民荷包做最嚴格把關。

(中時 )