歹徒現在會要求被害人購買「App Store卡」，多了一種銷贓、躲避查緝的管道。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

彰化一名32歲張姓上班族，日前發現一個顯示美女頭像的陌生帳號突然加自己為LINE好友，對方自稱是「倩倩」，表示可以援交，但要求張男必須先到超商購買「App Store卡」作為保證金，張男依對方指示購買後，又接獲自稱是黑道的恐嚇電話，聲稱欲對其家人不利，張男總共購買了15萬元的「App Store卡」後，才到派出所求援，驚覺自己遭到色情應召詐騙。

張男表示，一開始出於好奇，他開始與「倩倩」聊天，沒想到「倩倩」直接露骨表明自己有在援交，只要喜歡就可提供一次3000元的親民價格、國王級的「全套服務」，且傳了多張誘人照片，張男向對方要求先視訊或者以電話聊天，但都遭「倩倩」拒絕，他雖然心有疑慮，還是忍不住答應進行交易。

「倩倩」表示，在約見面前，必須證明張男不是警察，要求他先提供電話號碼、傳身分證照片，再到超商購買1000至6000元不等的「App Store卡」，並拍攝背面的序號當作保證金。

張男依指示完成所有動作後，「倩倩」開始以各種理由拖延見面時間。隔日，張男接獲一通自稱是達哥的男子電話，威脅他繼續購買App Store卡，否則就要對他家人不利。張前後共花了15萬元購買，直到身上現金都已被掏空，才驚覺是騙局一場。

刑事局表示，從今年1月至11月止，共接獲500多件色情應召詐騙，歹徒過去大多要求被害人購買My Card或Cash等遊戲點數，但自從7月「App Store卡」上市後，歹徒又多了一種管道，迄今有近百件歹徒要求被害人購買App Store卡，當詐騙集團取得儲值密碼後，可以到蘋果商店購買高單價商品，或儲值到遊戲中再進行轉售。

165反詐騙諮詢專線提醒，不想莫名其妙被加LINE好友，或想拒絕收到可疑訊息，可至LINE軟體隱私設定中，關閉「允許利用ID加入好友」、開啟「阻擋訊息」、關閉「允許好友邀請」等方法，減少被詐騙訊息騷擾。

(中時 )