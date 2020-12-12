交通部長林佳龍今在「李登輝學座談會III：戒急用忍與台灣當前經濟戰略」致詞表示，「台灣過去有一點是角落生物，現在全世界都重視台灣」；台灣是個在中國大陸紅色陰影之下，到今天還能夠生存發展的國家，不輸以色列與新加坡，「特例不只是案例，可能是某一個類型」，「解決中國崛起的答案就在台灣」。

林佳龍說，當中國崛起、美中對抗的局面下，台灣很可能是拔河比賽中最重要的力量，甚至可以說是天秤兩邊中間的砝碼，變成非常關鍵的角色，台灣是否可以左右逢源，是當前是最重要的契機。

他強調，台灣是一個危機社會，同時也是一個風險社會，雖然台灣過去被視為問題，大家總是視而不見，甚至被視為麻煩製造者，但到了今天已經變成一個機會，而解決中國崛起的答案就在台灣。

林佳龍指出，這些年來台灣歷經三次政黨輪替，大家都一直在為台灣找出路，曾因為中國崛起有時被視而不見、甚至視為問題，如今台灣在防疫、經濟上都有相當好的發展，大家也開始好奇所謂的台灣經驗、台灣奇蹟、台灣模式是什麼。

他認為，一個國家的防疫若要做得好，一般來說都要犧牲經濟，可是台灣在今年第三季的國內生產總值（GDP）成長率仍然達到3.3％，主要仰賴「出口旺、內需熱」。

林佳龍表示，前總統李登輝是一位先知，先知往往比較寂寞，執政時推動民主化，除了政治上的民主化，更重要的是經濟發展，讓台灣在國際上有競爭力。

(中時 )