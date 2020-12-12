日本北海道札幌雪祭每年都吸引大批人潮與錢潮。有專家認為今年雪祭引發北海道首波2019冠狀病毒疾病疫情，因此擔憂可能發生的第4波疫情，明年札幌雪祭恐面臨「事實上停辦」。

日本部分地區目前正面臨繼今年春天及夏天以來的「第3波」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

北海道新聞報導，隨著疫情擴大，札幌市長秋元克廣日前一席話，可說是事實上要求明年札幌雪祭停辦，而這個背景可能跟無法預期疫情何時能平息有關，面對製作雪雕的最後期限逼近，專家預測一旦如期舉辦很可能造成「第4波」疫情。

北海道目前將延長集中防疫對策期間，如果札幌市宣布如期舉辦，有可能招致輿論批評助長疫情擴大；札幌雪祭執行委員會目前有意用線上舉辦作為替代方案，但效果仍是未知數。

秋元10日在記者會上說，在明年1月及2月氣溫偏低的情況下，要設置會場吸引觀光客到場有困難；至於傾向停辦的理由，專家預測「舉辦期間的明年1月底到2月間，將出現第4波疫情」。

相關人士表示，傳染病對策相關的專家11月就曾建議秋元，「考量到病毒潛伏期，新年期間人群移動增加，雪祭期間感染者將一口氣增加，可能出現第4波疫情」。

札幌市從今年10月下旬以來，每天新增確診病例居高不下，本月11日也有多達107例；截至12月10日止的一週內，札幌市內每10萬人口新增確診數40.51人，大幅超過北海道疫情警戒最高等級的25人標準。

北海道與札幌市政府對於即將到來的耶誕節及新年假期外出人潮抱持警戒，雖然呼籲民眾不要參加5人以上及超過2小時的餐會，但要完全抑制人潮移動有難度。札幌市政府官員說，如果「第4波」疫情帶來比現在更嚴重情況，醫療體系根本無法負荷，「在這種情況下辦不了雪祭的」。

關於是否舉辦雪祭，札幌市政府一直以來都很關注疫情狀況及輿論動向。中央政府有專家今年3月指出，年初雪祭引發北海道首波疫情，網路上也開始出現批評札幌市政府的聲浪。

不過，從經濟角度來看，確實也有期待如期舉辦的聲音。札幌市內住宿設施業者說，雪祭舉辦的一個星期內，可以期待觀光客連續住宿；如果停辦雪祭的話，就沒有住宿客會來。

雪祭由札幌市政府、札幌觀光協會、經濟界及大眾傳媒等組成的執行委員會主辦，相關人士說，「相關的機構多，協調有難度」，在這樣的情況下，到最後關頭仍在尋找舉行的可能性。

執行委員會今年6月就決定明年雪祭縮小規模舉辦的大方向，並持續關注疫情發展。

明年1月要送雪前往會場的準備工作，必須在本月底前完成，時間緊迫，北海道政府10日說明將延長集中對策期間，可說是「事實上停辦」。札幌市政府官員說，在籲請民眾避免外出的情況下，實在不是說「要辦雪祭」這類活動的氛圍。

北海道文化放送（UHB）報導，一旦明年札幌雪祭被迫取消，將成為自1950年開辦以來首度停辦，札幌市民及相關人士的心情都相當複雜。

有市民表示，「雖然感覺寂寞，但性命還是很重要的」；「雪祭活動被認為是造成疫情流行的原因，這也是沒辦法的事」；「縮小規模另找寬闊場所舉辦也可以才是」。

札幌雪祭過去每年吸引海內外逾200萬人到場，是北海道最大規模的觀光活動；2017年度經濟效益多達650億日圓（約新台幣176億元）。

雪祭執行委員會預訂12月14日當週，研究相關因應方案並做出決定。

(中央社)