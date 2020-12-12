美國參議院於美東時間11日以84票贊成、13票反對的壓倒性比數，通過2021財政年度「國防授權法」(NDAA)。

香港信報12日報導，美國眾議院稍早前已經以335票對78票的比數，通過「國防授權法」。該法案涉及資金達7,400億美元，內容包括禁止向香港警察出口管制國防物資、服務和管制軍需品等內容，並重申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防?能力，建立「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太區域防禦能力和結盟，加強對中國的阻嚇力。

法案同時擬定多項制止中國惡意行為的條款，包括避免中國取得美國敏感國防智財權、技術和數據，並要求公開在美運作的中國軍事企業。

報導稱，美國總統川普先前曾經表示，若「國防授權法」不能包含終止容許社交平台免責的「通訊規範法」(Communications Decency Act)第230條，他就會否決。不過，參議院本次通過法案的票數佔逾三分之二，足以推翻川普的否決。

(工商 )