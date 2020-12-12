「台灣之心 勇士之魂 埔里山城原住民產業文化祭」12日在埔里鎮地理中心碑展開，開場熱鬧的原住民舞蹈表演，吸引遊客圍觀。（黃立杰攝）

「台灣之心 勇士之魂 埔里山城原住民產業文化祭」12日於埔里鎮地理中心碑展開，活動透過體驗式的關卡，帶動民眾認識原住民的生活和文化特色。

埔里鎮長廖志城表示，今年報名十分踴躍，活動體能要求不高，非常適合親子一起參加，公所同仁絞盡腦汁設計活動，就是希望不管本地人或外地遊客，能有機會用輕鬆的方式了解原住民文化。依據埔里鎮戶政事務所統計，埔里鎮原住民人口數約為3700人，平埔族人數約有4000人，鎮內擁有豐富的閩、客、原民、新住民等多元族群，這幾年公所用創意舉辦許多活動，就是希望全鎮動員，不只促進社區交流，也希望大家多多幫忙宣傳，推廣大埔里觀光。

活動主軸「走鏢挑戰賽」帶領民眾體驗原住民活動，關卡包括：射箭、狩獵陷阱製作等。現場也有傳統編織、醃鹹豬肉、米食製作、烤乳豬、原住民傳統音樂及舞蹈表演等，帶民眾深度體驗相關文化。

另也安排原住民小農市集，市集規劃環狀整合的方式，邀請鄰近鄉鎮魚池、仁愛的原住民族人在現場進行產業聯合展售，以平台帶動人潮，創造市集商機。

(中時 )