花蓮光復國小少棒培育不少職棒球星，今日在光復國中進行第二屆OB賽，主辦人羅國華看著比賽順利進行相當感動，哥哥高國輝特地返鄉響應，近60名校友回來敘舊、看老教練陳劍榮，讓高國輝直呼比過年還熱鬧，羅國華期待OB賽成為部落年度盛事，也向隔壁太巴塱部落下戰帖，希望兩隊明年能打友誼賽。

光復OB賽第二屆仍由會長羅國華一手操辦，他透露前置作業相當繁複，他是「什麼都會」的會長，「要登記、收錢、找廠商贊助等等，籌備了至少3個月，搭帆布、做球衣都是我自己來，但看到老教練(陳劍榮)高興就覺得很值得。」

光復國小培育不少職棒球星，前兄弟象陳建村、前興農牛投手羅仁成和前台灣大聯盟太陽隊的吳明聰等人都回歸，不過目前現役的中信兄弟周思齊、江忠城、富邦悍將高國麟、于森旭、統一獅黃恩賜等人沒有返鄉，僅有高國輝一名現役球星參賽。

羅國華透露球員們都有自己的訓練規畫要做，時間上沒有協調好，但很多人都傳訊息關心籌辦進度、詢問有沒有需要幫忙，「打球滿開心的，若響應的好，明年職棒球員可能會更多人回來。」

高國輝肯定弟弟羅國華舉辦有成，「比過年還熱鬧，過年都沒有這麼多認識的人回來。」羅國華則希望明年隔壁的太巴塱國小也可以舉辦OB賽，兩邊對戰會更精采，「找鄭兆行、黃浩然他們籌辦，我都辦起來了，這很有意義，兩大部落的互相交流，兩邊很多職棒選手，很有話題性，外地工作的都回來了。」

太巴塱國小少棒畢業校友有黃忠義、余文彬、鄭兆行、黃浩然、周磊、林航、王尉永等人。

光復OB賽吸引當地居民觀戰。（光復OB提供）

光復OB贏得MVP的球員要用獎盃裝酒乾杯。（光復OB提供）

光復OB參賽球員大合照。（光復OB提供）

(中時 )