父母養育兒女雖辛苦，但偶爾感受到兒女不經意的貼心，生活再大的難關都過得去。一位媽媽在網路上分享故事，她表示，有日早上騎車載兒子上學時，兒子突然問她：「媽媽你會不會冷」，她回覆有點冷之後，兒子下一秒的舉動，讓她瞬間覺得超窩心。

一位媽媽11日在臉書社團《爆廢1公社》PO文，媽媽說到，早上騎機車載兒子上學，兒子站在腳踏板處突然轉頭問她：「媽媽你會不會冷？」，她回覆：「好像有一點冷喔」，結果兒子聽到回覆後，立刻張開自己小小的雙臂，告訴媽媽說：「媽媽，我幫你擋風，你就不會冷了喔！」

這位媽媽看見兒子貼心的舉動，瞬間被暖到，更拍下兒子為她擋風的畫面，透過照片可見，個頭小小的男孩站在機車踏板處，頭上則戴著可愛的黃色鯊魚安全帽，小小的雙臂毫不吝嗇的張開為媽媽擋寒風，完全是一枚小暖男。

文章曝光後，至截稿時間已吸引4000位網友留下表情貼，不少網友熱烈回應，「從小就是暖男」、「好有愛的背影」、「這樣的愛很純真！溫暖媽媽的心」、「好好栽培日後必定是撩妹高手」。

各路被家中寶貝暖到的母親也紛紛留言，「我兒子昨天也這樣幫我擋雨，小小的手臂就一直撐著撐到家」、「女兒是會轉過來抱著我說，這樣你就不冷了！」、「我兒會去摸大燈，再來摸我手，說媽媽有溫暖嗎」。

(中時新聞網)