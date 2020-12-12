中天新聞台12日零時斷訊，引發各界撻伐蔡政府，新北市長侯友宜12日下午出席時報文學獎受訪時指出，民主的聲音像水，如果堵起來，會溢出形成另外一股力量，多元民主社會一定要傾聽不一樣的聲音。
侯友宜說，多元的民主社會裡面，要用包容接納去看待任何事情，尤其新聞媒體更應該用這種態度來面對，希望在一個進步的國家，多元、民主不一樣的聲音請記得要包容跟接納。
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，昨晚深夜中天大樓擠滿員工，高唱「再出發」與大家相約網路見。
(中時 )
中天新聞台12日零時斷訊，引發各界撻伐蔡政府，新北市長侯友宜12日下午出席時報文學獎受訪時指出，民主的聲音像水，如果堵起來，會溢出形成另外一股力量，多元民主社會一定要傾聽不一樣的聲音。
侯友宜說，多元的民主社會裡面，要用包容接納去看待任何事情，尤其新聞媒體更應該用這種態度來面對，希望在一個進步的國家，多元、民主不一樣的聲音請記得要包容跟接納。
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，昨晚深夜中天大樓擠滿員工，高唱「再出發」與大家相約網路見。
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