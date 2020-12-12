大陸女星江疏影憑藉《三十而已》中王漫妮一角人氣直線飆升，自此廣告代言接不完，時常出席時尚活動的她，每次出場都是眾人的焦點，尤其是她一雙大長腿，更被封為「美腿女神」，一雙纖細筆直的長腿，讓人羨慕不已。

有著完美形象的她，今(12日)在微博上瘋傳江疏影接受核酸檢測的畫面。醫護人員以棉花棒深入喉嚨採集唾液樣本，也許因靠近喉嚨有些難受，從江疏影的表情看來，似乎有一點乾嘔的反應；張大嘴、一臉驚恐的樣子被拍到後，被做成了影片並且放在後半段，這也讓江疏影在微博上發文說：「我，不要面子的嗎，可以把後半段給刪了嗎」。

沒想到「江疏影 我不要面子了嗎」關鍵字立刻登上熱搜，許多網友紛紛表示不同意江疏影的建議，認為大家都看了，刪了也沒什麼沒意義；不過好在許多粉絲雖然覺得好笑，但還是安慰江疏影很可愛，不必太過擔心。

江疏影受核酸檢測的畫面在網路上瘋傳 (圖/ 微博)

陳赫更是搶先留言「哈哈哈哈哈哈」，不得不讓江疏影親自回覆問：「這麼好笑嗎？比5哈還多一哈」；工作室更是補刀留言：「影片已存，定期嘲笑」，更有網友截下江疏影最尷尬的一瞬間，讓她也忍不住回：「睜大眼看看我的美貌行嗎」。

(中時新聞網)