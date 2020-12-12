根據環保署空氣品質預報，今天下午起至14日受東北季風挾帶境外污染物影響，西半部空品轉差恐達「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒。台中市府環保局表示，已啟動應變措施，提醒民眾留意空品變化，做好防護措施。

台中市環保局表示，西半部空品受東北季風挾帶境外污染物影響，12日下午起境外污染物將隨東北季風南下移入，空氣品質逐漸轉差；13日東北季風風速減弱，境外污染物移入稍緩，但中南部地區位處下風擴散條件差，污染物濃度易累積上升；14日東北季風轉強，可能再挾帶一波境外污染物移入，影響空品。

環保局表示，已啟動通知前30大固定污染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街作業、制高點巡查露天燃燒、高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等應變作為，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行空品防護措施。

環保局表示，空氣品質受地形及氣候影響，不確定性高，市府將持續監控中市空氣品質及應變措施，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，最好避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )