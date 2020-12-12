豐邑機構攜手創意家行銷，捐贈10萬元公益金予桃園在地弱勢團體「心燈啟智教養院」，並舉辦熱鬧溫馨的公益園遊會。（王莫昀攝）

豐邑機構總經理邱崇喆認為：「桃園『人口、交通、產業、建設』等四大引擎都到位，房市前景絕對看好！」（王莫昀攝）

《豐邑風禾》三房44坪、面對超過萬坪「風禾公園」的首排，總價不到2千萬元，是內湖同類型房價的1／3。（王莫昀攝）

「脫北者」新樂園，成了桃園2020年代名詞。在桃園，六成遷入人口都來自雙北，這股移居桃園的風潮，也讓台中知名建商豐邑機構看好，北上前進中路重劃區，而初試啼聲的作品《豐邑風禾》未受疫情影響，迅速熱銷五成，當中四位已購客有一位就從雙北移居！

為回饋民眾支持，豐邑機構攜手創意家行銷，特別在今日公開動土的重要時刻，在桃園市副市長高安邦的見證下，捐贈10萬元公益金予桃園在地弱勢團體「心燈啟智教養院」，並舉辦熱鬧溫馨的公益園遊會，期盼歲末年終號召更多企業團體伸出援手，一起創造更多幸福家園。

秉持「擇好地、蓋好房」的原則，豐邑機構每座建築幾乎都是城市地王指標，這次進軍桃園，就是看好桃園未來無限潛力。根據內政部統計，桃園近六年淨遷入人口約15萬人，其中雙北來元居冠，高達六成，今年前十月甚至衝到93％。

除人口紅利爆發，豐邑機構看準桃園是全台唯一有空港、高鐵、與捷運的都會區，且是全台最大的工業科技城市，豐邑機構總經理邱崇喆認為：「桃園『人口、交通、產業、建設』等四大引擎都到位，房市前景絕對看好！」不過桃園房價所得比低於全台平均、購屋負擔低，因此對住宅品質會更要求，而重劃區比較容易做到完善的整體規劃，尤其是桃園區綠覆率第一的「中路重劃區」，這是豐邑機構在此選地的重要原因之一。

同樣被綠地環境深深吸引、而選擇「脫北」購買《豐邑風禾》的內湖人胡先生，因為新婚、同時準備生子，但沒想到捧著「鐵飯碗」在公家機關工作，竟然最後選在桃園買房。精打細算的他，三房44坪、面對超過萬坪「風禾公園」的首排，總價不到2千萬元，是內湖同類型房價的1／3，而且台北、桃園車順暢時僅半小時，讓胡先生欣然決定當個「脫北者」。

另外，《豐邑風禾》領先大桃園建案，率先導入豐邑機構旗下「喜來登飯店級物業服務」，未來每位物管人員皆會接受專業飯店培訓，讓住戶真正體驗「回家就像出國住飯店」的奢華禮遇。

《豐邑風禾》專案經理林世偉表示，讓案面1.4萬坪的桃園中央公園第一排，戶戶採光，連廁所都有採光，還具低建率、純住宅等特色，基坡1287坪基地，社區擁有逾900坪的社區步道。

其實無論是「脫北者」或桃園在地客，代銷《豐邑風禾》的創意家行銷，認為目前政府積極提出房市新法規，對消費者自然是好的。「創意家的客戶有七成都是自住需求，置產也多是長期投資規劃，」創意家行銷董事長王明正分析，這次政府出手目的是讓短期炒作的惡質投資客出局，也避免不良建商惡意囤房，只要法規謹慎訂定保障大眾利益，相信對房市會有正向作用。另外，王明正也看好2021年房況，創意家行銷第一季推案量預估10案、總銷182億元，比今年同期增加近二成！更跨縣市往新竹和台南代銷，尤其後者的國泰三井合作案，目前籌備中就獲得高度關注。

至於潛銷期就有五成好佳績的《豐邑風禾》，12月12日正式公開的這天，特別邀請未來住戶和桃園市副市長高安邦一同執金鏟動土，也安排經常獲邀兩岸身障文化巡迴演出的桃園「心燈啟智教養院－燈太鼓隊」，由可愛又認真的心燈憨兒為儀式隆重開場。

獲得公益金10萬元的心燈啟智教養院院長李榮崇，有感今年疫情影響社會捐款大量減少，所以非常感謝豐邑機構和創意家行銷在歲末送暖，給憨兒們表演的成就感和實質的支持，也希望此舉能拋磚引玉帶動更多企業給予更多社福團體幫助。

(中時 )