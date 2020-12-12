國際獅子會300-C1區12日在市府府前廣場，舉辦「公益心‧獅子情」愛心園遊會，場面熱鬧溫馨獅友們參與踴躍，匯聚愛心一起做公益。副市長黃國榮出席致詞說，感謝國際獅子會300-C1區獅子會長期關懷社會，辦理多項公益活動，愛心不落人後，於歲末寒冬為社會注入暖流。

黃國榮表示，國際獅子會300-C1區一直以來相當支持台中市政府，尤其社會福利部分，歷任總監持續捐贈復康巴士和老人文康車；台中市目前8台老人文康車，其中6輛都是國際獅子會300-C1區捐贈。他也感謝今年度總監莊長光匯聚獅友愛心，再捐贈2台老人文康車，讓台中市老人文康車「十全十美」，數量為六都之冠。

社會局指出，老人文康休閒巡迴服務深受長輩喜愛，尤其偏鄉地區，常有社會福利資訊不足的情形，透過老人文康車巡迴服務，可以落實社會福利服務。目前台中市老人文康車深入社區，在公園、廟口廣場等地，提供社區長者社會福利宣導、健康諮詢、文康休閒育樂等服務。

社會局強調，台中市目前有10台老人文康休閒車後，可服務更多偏遠地區長輩，有效縮短城鄉差距，促進長者社會參與，讓長者活躍老化、在地老化，達成福利服務普及化目標；讓「家有一老、如有一寶」，長輩是社會的無限資產，不僅要活的老、更要活的健康。

(中時 )