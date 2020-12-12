32歲女星張愛雅（原名：張艾亞）曾和許孟哲交往3年，2人一度論及婚嫁卻仍無疾而終，在許孟哲結婚後，張愛雅的感情世界仍然是外界關注焦點，日前張愛雅就首度提起過去戀情，還提到因為一直以來都有感情方面的問題，因此決定將「艾亞」改名成「愛雅」。

張愛雅日前在節目《單身行不行》坦承，由於許多算命師都說「艾亞」不好，且自己也很渴望結婚，才會動改名的念頭，她透露曾在20歲那年，因為太想婚而為大16歲的男友委曲求全，順應對方家長的要求退出演藝圈，儘管她妥協希望給三個月的緩衝時間，對方都不肯讓步。

當時男友雖然有盡力安撫她，邀她出去散心，但卻沒有幫她說話或者是試圖解決問題，讓她感覺晴天霹靂，她擔心結婚後會失去自我，「你曾經答應我你會當我跟你父母之間的潤滑劑跟協調者，結果到最後你只想要安撫我的情緒」，因此2人最後協議分手。

愛雅前男友半年後閃婚，讓她心情五味雜陳。(圖/翻攝自單身行不行YouTube)

然而2人分手不到半年，前男友就結婚了，她雖然祝福，但心情卻十分複雜，「因為我知道他很想結婚，只是覺得原來我也不是多重要，馬上就可以找到可以跟你步入婚姻的人了。」

(中時新聞網)