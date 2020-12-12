新北市唐氏症基金會土城中央小型作業所今舉辦唐寶寶、心智障礙者美術暨舞蹈成果發表會，展出上百幅唐寶寶創作的大型繪畫、立體作品，身心障礙學員也透過舞蹈表演展現自我。土城小作所主任詹純蓉表示，身心障礙者須經3至4堂課才能完成一幅作品，藉此訓練手部動作、達到藝術治療目的，許多學員因此找到自己的興趣，漸漸學會自立、接納他人。

土城中央小型作業所2017年成立，內有20位身心障礙學員，學員藉由手工皂製作、包裝代工、清潔工作等活動，慢慢建立人際交流與工作能力，使自己一步步銜接職場環境。詹純蓉表示，小作所學員這次除了繪畫外，也創作旋轉木馬、蛋糕盒等立體作品，學員同時需接受舞蹈老師2至3個月訓練，學會跳一支舞蹈；小作所學員在未經繪畫或舞蹈課程前，肢體活動度與60歲長者相同，但在肢體訓練下，肢體退化度減少，心情也更加愉悅。

其中，小作所學員宜鴻患有心智障礙，原本在學校是頭痛人物，常因固執個性令師生無法招架，甚至常用言語攻擊老師，不過自從來小作所學習繪畫後，宜鴻找到自己的興趣，個性變得更加沉穩，也變得越來越自立。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐寶寶、心智障礙者與一般人無異，面對一層不變的生活，容易有沮喪、憂鬱的狀況。基金會辦理的9間小作所，除了培養工作技能外，也透過多元的才藝課培養學員興趣，使他們學會自立，繪畫是學員最愛的課程之一，繪畫不僅讓口語表達不佳的他們藉此溝通獲得關注，也達到藝術治療的目的，讓他們心情能更加平靜找到快樂，更加有自信。

(中時 )