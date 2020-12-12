桃園一名戴姓男子因為懷疑一同經營精品買賣的友人A男、B男私吞款項，將2人押至郊外逼問毆打，A男一口咬定是B男獨吞，因此一夥人再將B男押至租屋處私刑逼問，B男最後不堪凌虐，擊破窗戶後從5樓墜樓致死。事後鄭男等人辯稱B男吸食毒品，神智不清才輕生，桃園法院不採信其說法，判處兩人10年、8年徒刑。

判決書指出，戴男前年7月某日凌晨找3名友人，將A男、B男押到大溪第四公墓對質，A男認定是B男獨吞後取得信任，B男否認後遭踹進田埂、拉頭撞大理石牆壁，之後一夥人再將B男帶到他的租屋處，抵達時因為沒有鑰匙，他們要求房東開門時，房東見B男傷痕累累，因為獲知B男若吐出款項，就可以還清積欠房租，竟坐視不管、幫忙開門。

B男在租屋處遭痛毆到早上，他見無處可逃就撞破窗戶從5樓摔下不治；事後A男辯稱他吸食海洛神智不清，拿膠帶把自己捆起來後走到窗邊就掉下去，戴男則稱當時已有人要還錢，沒有脅迫他還債，房東則說只是幫忙開門，沒有參與行動。法院認為，戴男、A男等人確實因金錢糾紛就已私刑拘禁致人於死，判戴男10年10月、A男8年、房東1年徒刑。

民事部分，法院認定戴男、A男在租屋處持續施暴、綑綁，依喪葬、扶養費及精神撫慰金等，判應賠償B男父親、母親各380萬2371元、369萬2304元，而其餘同夥友人和房東則免賠。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)